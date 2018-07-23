Сиделка избила пенсионера до состоянии комы в Подмосковье

23 июля, 13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сиделка избила 84-летнего пенсионера до состоянии комы в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Инцидент произошел в военном городе Чехов-2. По предварительной информации, женщину наняли родственники, чтобы она ухаживала за пожилым мужчиной.
Однако во время очередного визита между сиделкой и пенсионером произошла ссора. В какой-то момент нападавшая схватила вазу и нанесла несколько ударов. В результате мужчина получил тяжелейшие травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы.
Женщину арестовали. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В Подмосковье пенсионер впал в кому после избиения сиделкой
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