Пожар произошел в доме в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание в жилом доме произошло в столичном районе Хамовники.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по городу, в квартире на улице Хамовнический Вал, дом 24 горели личные вещи и мебель.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В данный момент пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.