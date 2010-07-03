Передел собственности стал причиной конфликта со стрельбой в столичном БЦ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Причиной конфликта в бизнес-центре на юго-западе Москвы 22 марта стал передел собственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

"Между двумя группами граждан произошел конфликт, причиной которого послужил спор хозяйствующих субъектов", – пояснили в пресс-службе. Полиция устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее было возбуждено дело по статье о хулиганстве. По информации правоохранителей, вчера вечером в бизнес-центре на улице Карьер подрались несколько человек. Один из них выстрелил из травматического оружия, ранив в ногу мужчину 1972 года рождения. Нападавшие избили мужчину 1982 года рождения, он получил ушиб глаза.

Пострадавших госпитализировали и отпустили. Всех участников конфликта задержали.