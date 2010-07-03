Полиция задержала участников конфликта в столичном бизнес-центре

Полицейские задержали участников конфликта, случившегося в бизнес-центре в Академическом районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу: улица Карьер, дом 2а, строение 1. Спор хозяйствующих субъектов перерос в потасовку. Участники конфликта установлены, их доставляют в отдел полиции.

Ранее появлялась информация о драке со стрельбой в БЦ "Карьер". По некоторым данным, пострадали три человека, двое из которых получили огнестрельные ранения.