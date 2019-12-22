Статуе Ибрагимовича в Швеции отпилили нос

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Фанаты шведского "Мальмё" повредили статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича, отпилив у бронзового спортсмена нос и облив краской, сообщает телеканал SVT.

В полицию заявлений об ущербе не поступало. Кроме того, когда именно произошел инцидент, не уточняется.

Это уже не первый случай, когда статуя Ибрагимовича подвергается нападению. После череды инцидентов вокруг скульптуры установили высокую ограду и наняли охрану. Кроме того, квартира самого футболиста в центре Стокгольма также подвергалась нападению неизвестных.