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17:38

Полиция нашла подозрительный предмет на станции метро "Южная"

происшествия метро

17:38

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Обнаружен подозрительный предмет на станции "Южная" столичного метро, сообщает ТАСС. Полиция начала проверку.

23 декабря на Большой кольцевой линии подземки закроют станции "ЦСКА" и "Петровский парк". В это время там будет идти подготовка к открытию станции "Савеловская" БКЛ. 24 декабря метро возобновит работу в обычном режиме.

А в воскресенье поезда будут ездить только между станциями "Деловой центр" и "Хорошевская", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. Для пассажиров запустят бесплатный маршрут автобуса "КМ" с остановками у временно закрытых станций.

происшествия метро

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