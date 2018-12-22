Мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры в московской квартире

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина убил ножом своего знакомого в квартире на юго-западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Информация о происшествии поступила в полицию от скорой помощи вечером 20 декабря. В квартире на Профсоюзной улице полицейские нашли труп с колото-резаными ранениями, смерть которого наступила около часа назад. Известно, что это был безработный мужчин 1969 года рождения.

21 декабря правооохранители задержали подозреваемого в убийстве. По предварительной информации, он выпивал вместе со знакомым и в ссоре ударил последнего ножом. От ранения тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.