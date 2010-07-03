Возбуждено дело после попытки сожжения мужчины на юге Москвы

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту попытки сожжения мужчины заживо на юге Москвы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
ЧП случилось днем 21 августа у жилого дома на улице Касимовская. Местный житель вступил в конфликт с незнакомым мужчиной. У местного возник преступный умысел, "направленный на убийство с особой жестокостью, с причинением особых страданий путем сожжения заживо".
Он взял пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил потерпевшего и поджег. В итоге у пострадавшего ожоги второй и третьей степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению задержан мужчина 1982 года рождения.
"В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала Иванова.
Ранее в московском ГУ МВД сообщили, что на улице Касимовской двое граждан подожгли мужчину и скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Подозреваемых задержали.
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