Задержаны подозреваемые в поджоге мужчины на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в поджоге человека на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по городу.
Отмечается, что подозреваемых задержали по горячим следам. На данный момент их доставили в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову, Следственный комитет начал проверку.
"Днем 21 августа мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовской в Москве. Проходящий мимо житель района сделал ему замечание, затем он облил мужчину горючей смесью, а также деревянную лавку и стол", – рассказала Иванова.
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