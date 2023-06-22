Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 46

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Количество погибших после взрыва на Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.

Теракт на дамбе Каховской ГЭС случился в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, диверсию осуществила украинская сторона. Аналогичное мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко.

Российские спасатели осуществляют обеззараживание территорий, которые оказались под водой после разрушения гидроэлектростанции. Из-за подтопления в регионе сохраняются риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.

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