09:04Происшествия
Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 46
Фото: AP/TАСС
Количество погибших после взрыва на Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"По последним данным, погибли 46 человек, 122 человека пострадали, они с переохлаждением и другими травмами госпитализированы", – говорится в сообщении.
Теракт на дамбе Каховской ГЭС случился в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, диверсию осуществила украинская сторона. Аналогичное мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко.
Российские спасатели осуществляют обеззараживание территорий, которые оказались под водой после разрушения гидроэлектростанции. Из-за подтопления в регионе сохраняются риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.
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