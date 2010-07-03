Пожар в коттедже в ТиНАО локализован

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Возгорание, произошедшее в поселении Мосрентген в ТиНАО, локализовано на площади 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

"В 19:03 пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров. Вертолет совершил 11 сбросов воды", – заявили представители ведомства.

Частный двухэтажный коттедж загорелся в ТиНАО в четверг, 21 ноября. В строении горели перекрытия и кровля. Из дома были эвакуированы 10 человек. Впоследствии огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание тушат уже порядка четырех часов.

По информации ТАСС, в результате пожара пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работают более 20 пожарных расчетов, задействован спасательный вертолет Ка-32. На площадь возгорания было сброшено порядка 50 тонн огнегасящей жидкости.

