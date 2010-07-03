Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:41

Пожар в коттедже в ТиНАО локализован

происшествия пожар

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Возгорание, произошедшее в поселении Мосрентген в ТиНАО, локализовано на площади 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

"В 19:03 пожар локализован на площади 1 тысячи квадратных метров. Вертолет совершил 11 сбросов воды", – заявили представители ведомства.

Частный двухэтажный коттедж загорелся в ТиНАО в четверг, 21 ноября. В строении горели перекрытия и кровля. Из дома были эвакуированы 10 человек. Впоследствии огонь с горящего коттеджа перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Возгорание тушат уже порядка четырех часов.

По информации ТАСС, в результате пожара пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работают более 20 пожарных расчетов, задействован спасательный вертолет Ка-32. На площадь возгорания было сброшено порядка 50 тонн огнегасящей жидкости.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика