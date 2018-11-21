Мужчину в Москве обстреляли и отобрали у него 1,6 млн рублей

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Четверо неизвестных в столице обстреляли мужчину и похитили у него пакет с 1,6 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Сведения о стрельбе поступили в службу "02" вечером 17 ноября. На Нежинской улице обнаружили мужчину 1992 года рождения, которого доставили в больницу с ушибами головы и грудной клетки. Из-за плохого самочувствия он не смог дать показания.

20 ноября потерпевший рассказал, что четыре человека ранили его пластиковыми пулями из пистолета, взяли у него пакет с деньгами и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело.