21 ноября 2018, 09:16Происшествия
Мужчину в Москве обстреляли и отобрали у него 1,6 млн рублей
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Четверо неизвестных в столице обстреляли мужчину и похитили у него пакет с 1,6 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Сведения о стрельбе поступили в службу "02" вечером 17 ноября. На Нежинской улице обнаружили мужчину 1992 года рождения, которого доставили в больницу с ушибами головы и грудной клетки. Из-за плохого самочувствия он не смог дать показания.
20 ноября потерпевший рассказал, что четыре человека ранили его пластиковыми пулями из пистолета, взяли у него пакет с деньгами и скрылись. Полиция возбудила уголовное дело.