Песков опроверг сообщения СМИ о нежелании Путина разговаривать с Асадом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сообщения израильских СМИ, что президент РФ Владимир Путин не принимал звонки главы Сирии Башара Асада после инцидента с Ил-20, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что глава государства дал подробную оценку трагедии в Сирии, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ Израиля заявили о том, что Путин был рассержен катастрофой Ил-20 и не принимал звонки Асада, в следствие чего тот был вынужден направить телеграмму.

17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, которая в тот момент отражала атаку истребителей ВВС Израиля. Как заявили в Минобороны РФ, израильские истребители прикрывались российским самолетом, и в результате он попал под удар. Тель-Авив категорически отвергает эту версию. При крушении Ил-20 погибли 15 военнослужащих.

Путин назвал инцидент цепью трагических обстоятельств и призвал не сравнивать его с крушением Су-24 в Турции. Тем не менее, в Минобороны заявляли, что ситуация потребует дополнительных разъяснений со стороны Израиля.

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в столицу 20 сентября и передал российским военным информацию о крушении Ил-20, а также об активности Ирана на территории Сирии.

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