Метрополитен потребует компенсацию за повреждение фасада "Воробьевых гор" автокраном

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Московский метрополитен потребует компенсацию за повреждение отделки фасада северного вестибюля станции "Воробьевы горы" в результате опрокидывания автокрана, сообщает Агентство "Москва".

В подземке отметили, что попавший в ДТП автокран им не принадлежит. Сейчас устанавливается владелец спецтехники.

"Специалисты оценят размер причиненного ущерба, после чего метрополитен потребует компенсации", – отметили в подземке.

Инцидент с автокраном произошел во вторник, 21 августа, около 18:00. В результате происшествия никто не пострадал. ДТП никак не повлияло на движение поездов в метро.