22 мая объявили днем траура из-за гибели 10 рабочих в Ростовской области

Фото: СК РФ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил 22 мая днем траура по рабочим, которые погибли на очистных сооружениях в Неклиновском районе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24"

"Завтра в Ростовской области объявлен день траура", – сказал Голубев.

Инцидент произошел 21 мая в поселке Дмитриадовке Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора.

В качестве предварительной причины названа авария на станции перекачки и выброс метана. Десять человек погибли, еще восемь находятся в больнице в Таганроге.

Вести расследование случившегося председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства. Уточнялось, что на место уже выехали криминалисты.