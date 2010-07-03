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08:29

В Гольянове связали курьера и обокрали на 15 тысяч долларов

происшествия криминал

08:29

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Фото: depositphotos/blinow61

Четверо неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Преступление произошло вечером 20 апреля. В полицию поступило сообщение о разбое в квартире на Щелковском шоссе, дом 85, корпус 4. Прибывшие на место полицейские установили, что курьер пришел в квартиру, чтобы доставить по указанному адресу телефон, заказанный неизвестным через интернет.

Когда он явился туда, злоумышленники, угрожая похожим на нож предметом, связали его скотчем, завладели ключом от его автомобиля Kia Optima, припаркованного около дома, и похитили оттуда 15 тысяч 300 долларов. После этого неизвестные скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

происшествия криминал

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