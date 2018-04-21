Задержан второй подозреваемый в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

21 апреля 2018, 18:48
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские задержали второго подозреваемого в краже сурдобарокамеры, которой мог пользоваться для тренировок Юрий Гагарин.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан второй подозреваемый – 38-летний приезжий", – цитирует ГУ МВД по городу Агентство "Москва".
Предполагается, что злоумышленники с помощью крана-манипулятора переместили экспонат в грузовик и вывезли с территории автостоянки, где он временно хранился. Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла на Можайском шоссе. Там его частично утилизировали. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о похищении сурдокамеры в Строгине, там она хранилась до начала планируемой реконструкции. В Музее космонавтики отметили, что пока еще не получили результаты экспертизы, доказывающей, что именно в этой камере тренировался первый отряд советских космонавтов.
Первого подозреваемого по делу уже арестовал Хорошевский суд. Под стражу помещен 29-летний Владимир Аникин.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: