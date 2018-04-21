Задержан второй подозреваемый в краже сурдокамеры, в которой мог тренироваться Гагарин

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Столичные полицейские задержали второго подозреваемого в краже сурдобарокамеры, которой мог пользоваться для тренировок Юрий Гагарин.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан второй подозреваемый – 38-летний приезжий", – цитирует ГУ МВД по городу Агентство "Москва".

Предполагается, что злоумышленники с помощью крана-манипулятора переместили экспонат в грузовик и вывезли с территории автостоянки, где он временно хранился. Похищенное имущество они сдали в пункт приема металла на Можайском шоссе. Там его частично утилизировали. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о похищении сурдокамеры в Строгине, там она хранилась до начала планируемой реконструкции. В Музее космонавтики отметили, что пока еще не получили результаты экспертизы, доказывающей, что именно в этой камере тренировался первый отряд советских космонавтов.

Первого подозреваемого по делу уже арестовал Хорошевский суд. Под стражу помещен 29-летний Владимир Аникин.