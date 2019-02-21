Два трамвая и легковушка столкнулись в Коптеве

На севере столицы столкнулись два трамвая и легковушка. В результате ДТП пострадала женщина, сообщили Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как уточнили в ГИБДД, авария произошла у дома № 18 в Соболевском проезде. При столкновении двух трамваев и автомобиля пассажирка трамвая получила травмы.

Отмечается, что сейчас движение трамваев осуществляется в обычном режиме. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.