Автомобиль въехал в остановку на севере Москвы

Автомобиль врезался в остановку в Беговом районе Москвы, пострадал водитель, сообщает в ночь на пятницу, 20 августа, пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На улице Беговая в районе дома11 машина въехала в остановку. Пострадал водитель", – говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

Детали происшествия уточняются. Также отмечается, что движение не затруднено.

Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Агентство "Москва", авария произошла с участием автомобиля каршеринга.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы 33-летний водитель автомобиля Skoda въехал в остановку общественного транспорта. Из-за столкновения пострадали женщина 1960 года рождения, которую зажало между машиной и остановкой, а также ее 16-летняя внучка.

Позднее выяснилось, что водитель Skoda, протаранивший остановку с людьми, был сильно пьян. В машине у него нашли наркотики.