Двое полицейских стали жертвами обстрела в Дагестане

20 июля, 23:41
Фото: ТАСС/NewsTeam/Башир Алиев
Двое полицейских стали жертвами обстрела в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Инцидент произошел на 764-м километре федеральной автодороги "Кавказ". "Неустановленные лица, передвигавшиеся на автомашине "Лада", из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину, в которой находилось трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по республике, и скрылись", – цитирует источника в силовых структурах ТАСС.
Двое сотрудников погибли на месте, добавил собеседник. На территории района происшествия ввели план "Сирена". На место инцидента прибыл министр внутренних дел по республике Дагестан Абдурашид Магомедов.
Источник добавил, что по тревоге подняли весь личный состав районного отдела полиции. Преступников разыскивают.
Руководство и личный состав ведомства окажут всю необходимую помощь семьям погибших полицейских, подытожил собеседник агентства.
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