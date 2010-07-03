В Москве задержали подозреваемого в краже у соседки денег и ювелирных изделий

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Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже денег и ювелирных изделий на сумму более миллиона рублей у соседки по квартире, расположенной на северо-западе Москвы.

37-летнего мужчину задержали на улице 1-я Новокузьминская, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В отдел полиции обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на улице Нелидовская пропали денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб составил более 1,1 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Подозреваемого поместили под домашний арест.