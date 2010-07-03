Один человек пострадал в ДТП на трассе М4 "Дон"

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Автомобиль Chevrolet влетел в препятствие на 48-м километре трассы М4 "Дон" в Подмосковье, передает Агентство "Москва".

По данным областного главка МВД, пострадал один человек. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.