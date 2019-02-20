Автомобиль перевернулся на Алтуфьевском шоссе в результате столкновения с другой машиной, передает телеканал Москва 24. Второй автомобиль вылетел с дороги.

По предварительным данным, пострадал один человек. ДТП произошло на пересечении шоссе с Бибиревской улицей. Очевидцы сообщают об образовавшемся там заторе.

На месте аварии работают экстренные службы.