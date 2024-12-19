План "Перехват" объявлен в Абхазии после стрельбы в парламенте

Фото: ТАСС/Анжела Кучуберия

МВД Абхазии объявило план "Перехват" после стрельбы в парламенте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас полиция ищет подозреваемого в стрельбе депутата Адгура Харазия. Для этого усилены посты ГАИ по автомобильной трассе Псоу – Ингур. Кроме того, контролируются зоны государственных границ.

В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, а также силовые подразделения центрального аппарата МВД.

Стрельба у парламента Абхазии произошла 19 декабря. В результате были ранены депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия. Позднее Голандзия скончался.

СМИ со ссылкой на источник в абхазском парламенте сообщали, что стрельба произошла из-за спора вокруг полного запрета майнинга криптовалют в республике.

