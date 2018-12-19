Неизвестный ранил ножом трех человек в центре Лондона

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Вооруженный мачете мужчина напал на людей в лондонской больнице. По предварительным данным, ранены три человека, сообщает Twitter местной полиции.

ЧП произошло около 11:00 по местному времени в медицинском центре на улице Святого Стефана в Тауэр-Хэмлетс. Вскоре стражи порядка смогли задержать нападавшего. Его доставили в больницу с травмой.

Сейчас криминалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.