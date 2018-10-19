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Новости

19 октября 2018, 17:05

Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области

Фото: vk.com/k.suvorov2014

Взрыв прогремел на заводе "Авангард" в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются, отметили в пресс-службе областного управления МЧС.

Очевидцы говорят о многочисленных каретах скорой помощи, спешащих к месту происшествия. По неподтвержденным данным, пострадали пять человек.

Гатчинский завод – крупнейший в России производитель кемпинговой (мобильной) мебели, металлических карнизов для окон и пиротехники. Он был основан в 1944 году.

происшествия

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