Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области

Взрыв прогремел на заводе "Авангард" в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются, отметили в пресс-службе областного управления МЧС.

Очевидцы говорят о многочисленных каретах скорой помощи, спешащих к месту происшествия. По неподтвержденным данным, пострадали пять человек.

Гатчинский завод – крупнейший в России производитель кемпинговой (мобильной) мебели, металлических карнизов для окон и пиротехники. Он был основан в 1944 году.

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