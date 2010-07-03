Во Фрязине задержали подозреваемого в нападении на полицейского

В городском округе Фрязино задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника полиции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Инцидент произошел на проспекте Мира. Оперуполномоченный остановил для проверки документов уроженца Средней Азии, схожего по приметам с лицом, возможно причастным к совершению преступления.
После проверки полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанес сотруднику уголовного розыска удар ножом. Полицейского с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта у станции метро "Электрозаводская". Конфликт, переросший в драку, возник между компанией знакомых мужчин.
Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве в ходе драки у "Электрозаводской"
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