Во Фрязине задержали подозреваемого в нападении на полицейского

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В городском округе Фрязино задержали мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника полиции, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Инцидент произошел на проспекте Мира. Оперуполномоченный остановил для проверки документов уроженца Средней Азии, схожего по приметам с лицом, возможно причастным к совершению преступления.

После проверки полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанес сотруднику уголовного розыска удар ножом. Полицейского с проникающим ранением брюшной полости госпитализировали.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта у станции метро "Электрозаводская". Конфликт, переросший в драку, возник между компанией знакомых мужчин.