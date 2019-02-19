Четверых детей спасли из пожара на востоке Москвы

Московские пожарные спасли четырех детей при ликвидации возгорания в жилом доме в Гольяново, передает пресс-служба ГУ МЧС по столице во вторник, 19 февраля.
Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Байкальская поступило 19 февраля в 15:23 по московскому времени.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на лестничной клетке и в межквартирном тамбуре между четвертым и пятым этажами произошло загорание мусора.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений с вышележащего этажа спасено 4 детей", – говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован спустя 15 минут после поступления вызова. Его площадь составила три квадратных метра.
15 февраля произошло возгорание на 11-м этаже дома № 22 на улице Плещеева в Москве. Спасатели вывели из здания восемь человек. Никто из них не пострадал. Пожар, площадь которого составила 15 квадратных метров, был ликвидирован.
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