Пожарные спасли восемь человек в доме на северо-востоке Москвы

Восемь человек спасены при ликвидации возгорания в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на 11-м этаже дома №22 на улице Плещеева. В ходе проведения разведки и тушения пожара был спасен один человек, его передали врачам скорой помощи для осмотра.

Из соседних квартир и квартир этажами выше спасены еще семь человек. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.