Арбенина выписалась из больницы под свою ответственность

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выписалась из французской клиники под свою ответственность. Об этом сообщил пиар-директор коллектива Мария Кохель, передает ТАСС.

По словам Кохель, жизни певицы ничего не угрожает. Дальнейшее лечение пройдет в России. Французские медики так и не смогли поставить точный диагноз и не сняли боли в области сердца.

18 января СМИ сообщили о госпитализации Арбениной во Франции. Певица выложила в Instagram видеообращение из больничной палаты, в котором заявила, что попала в больницу из-за любви к катанию на лыжах. "У каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне", – сказала Арбенина. Позже видео было удалено.

