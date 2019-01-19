Арбенина выписалась из больницы под свою ответственность

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выписалась из французской клиники под свою ответственность. Об этом сообщил пиар-директор коллектива Мария Кохель, передает ТАСС.
По словам Кохель, жизни певицы ничего не угрожает. Дальнейшее лечение пройдет в России. Французские медики так и не смогли поставить точный диагноз и не сняли боли в области сердца.
18 января СМИ сообщили о госпитализации Арбениной во Франции. Певица выложила в Instagram видеообращение из больничной палаты, в котором заявила, что попала в больницу из-за любви к катанию на лыжах. "У каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне", – сказала Арбенина. Позже видео было удалено.
Арбенина записала для своих фанатов сообщение из реанимации
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