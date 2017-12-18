Две женщины стали жертвами ДТП в Подмосковье

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ДТП произошло в Можайском районе Подмосковья. Жертвами аварии стали две женщины, еще один человек получил травмы.

"18 декабря на дороге Тетерино – Поречье произошло лобовое столкновение Chevrolet Aveo и Volvo С70. В результате ДТП погибли две женщины-пассажирки Chevrolet, водитель получил травмы", – цитирует представителя ГУ МВД по Московской области Агентство "Москва".

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливающие причины и обстоятельства ДТП.