Человеческие кости нашли недалеко от храма в центре Москвы – источник

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Завернутые в ковер человеческие кости нашли вблизи храма в Саринском проезде в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дворники обнаружили в 150 метрах от храма в Крутицком подворье, у дома в Саринском проезде, завернутые в ковер человеческие кости", – рассказал источник.

Он уточнил, что останки были отправлены на исследование. Полиция организовала проверку.

Ранее Следственный комитет начал проверку после того, как в болоте в районе Косино-Ухтомском нашли часть человеческого черепа. Человек, которому он принадлежал, предположительно, скончался больше 10 лет назад.