В Сети появилось видео с места ДТП в Воронежской области

18 сентября 2018, 23:16 (обновлено 19.09.2018 14:38)
Фото: пресс-служба МЧС
В Сети появилось видео с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Воронежской области. Ролик опубликован на официальном сайте МЧС России.
По последним данным, в результате аварии на трассе М-4 "Дон" погибли пять человек. Еще 20 получили травмы и ушибы. Для эвакуации пострадавших подготовлен вертолет Ми-8.
По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавших везут в БСМП 10 и БСМП 1, а также в областную клиническую больницу. На месте работают шестнадцать бригад скорой помощи.
Психологами МЧС России проводится работа по оказанию адресной психологической помощи. По информации ведомства, к ликвидации происшествия привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.
Авария произошла на 525 километре трассы, возле поворота на Новую Усмань. Один из автобусов стоял на обочине, когда в него въехал второй. Детей среди пострадавших нет. Один автобус ехал в Карачаево-Черкессию, второй в Ставропольский край.
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