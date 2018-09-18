В Сети появилось видео с места ДТП в Воронежской области

Фото: пресс-служба МЧС

В Сети появилось видео с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Воронежской области. Ролик опубликован на официальном сайте МЧС России.

После столкновения автобусов Следственный комитет начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По последним данным, в результате аварии на трассе М-4 "Дон" погибли пять человек. Еще 20 получили травмы и ушибы. Для эвакуации пострадавших подготовлен вертолет Ми-8.

По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавших везут в БСМП 10 и БСМП 1, а также в областную клиническую больницу. На месте работают шестнадцать бригад скорой помощи.

Психологами МЧС России проводится работа по оказанию адресной психологической помощи. По информации ведомства, к ликвидации происшествия привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

Авария произошла на 525 километре трассы, возле поворота на Новую Усмань. Один из автобусов стоял на обочине, когда в него въехал второй. Детей среди пострадавших нет. Один автобус ехал в Карачаево-Черкессию, второй в Ставропольский край.