Финалистку конкурса красоты убили в Челябинской области

Тело 29-летней девушки нашли в Кизильском районе Челябинской области с признаками насильственной смерти, передает РИА Новости.

По предварительным сведениям, орудием убийства стал молоток. Основной версией считают попытку завладения автомобилем убитой.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 24-летнего местного жителя, причастного к преступлению, задержали.

Согласно данным местных СМИ, 16 июля в Магнитогорске девушка поехала на своей машине к потенциальному покупателю и пропала. С мужем и ребенком она жила в США, а в Россию приехала в гости к матери. Известно, что Ксения Туленкова участвовала в отборе Missis World Russia в 2016 году.