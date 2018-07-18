Финалистку конкурса красоты убили в Челябинской области

18 июля, 14:44
Фото: vk.com/Ксения Туленкова-Мецгер
Тело 29-летней девушки нашли в Кизильском районе Челябинской области с признаками насильственной смерти, передает РИА Новости.
По предварительным сведениям, орудием убийства стал молоток. Основной версией считают попытку завладения автомобилем убитой.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 24-летнего местного жителя, причастного к преступлению, задержали.
Согласно данным местных СМИ, 16 июля в Магнитогорске девушка поехала на своей машине к потенциальному покупателю и пропала. С мужем и ребенком она жила в США, а в Россию приехала в гости к матери. Известно, что Ксения Туленкова участвовала в отборе Missis World Russia в 2016 году.
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