Движение поездов на участке Бородино-Уваровка восстановлено

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

После инцидента с автомобилем на переезде движение электропоездов на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД восстановлено. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось о повреждении плиты заграждения путей, в результате чего в контактной сети на участке пропало напряжение.

Авария случилась 17 июля вечером на железнодорожном переезде 134 км на перегоне Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на пути на запрещающий сигнал. С поездом столкновения не произошло. Врезавшись в плиту заграждения путей, машина опрокинулась в кювет.

На время ремонтных работ движение было ограничено. Составы шли по соседнему пути в обе стороны по очереди.