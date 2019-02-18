Полицейский в Сочи задавил девочку на пешеходном переходе и скрылся

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудник полиции сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе в Сочи и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается на сайте СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего полицейского ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛуВДТ. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 10-летней девочки (ч.3 ст.264 УК РФ)", – говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером в субботу 26-летний сотрудник ППС, приближаясь к остановке общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, в тот же день она скончалась.

Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале февраля Госдума одобрила в первом чтении правительственные законопроекты об усилении наказания для скрывшихся с места ДТП водителей. Документы содержат поправки во вторую, четвертую и шестую части 264-й статьи УК. Сбежавших водителей предлагается сажать на срок от двух до семи лет, если в ДТП погиб человек. При наличии двух и более жертв – наказание составит от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности.

В случаях, когда жертв нет, но участники получили серьезные травмы, ответственность для покинувшего место аварии водителя будет такой же, как для пьяного, а именно до четырех лет тюрьмы. По мнению авторов проектов, виновник обязан оставаться на месте ДТП. Это в интересах всех участников дорожного движения.