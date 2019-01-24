На востоке Москвы водитель Gelandewagen сбил пешехода и скрылся

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пешеход пострадал под колесами иномарки в столичном районе Ивановское, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №7 на Челябинской улице.

Водитель, предположительно автомобиля Mercedes Gelandewagen, сбил человека и скрылся с места происшествия. Пешеход госпитализирован.

В настоящее время злоумышленника пытаются найти и задержать.