Мария Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования пострадавшим и родным погибших при взрыве и стрельбе в Керчи, передает РИА Новости.

"От руководства МИД РФ от всего коллектива нашего ведомства хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям, сил и мужества –пережить эти страшные минуты. Мы сами разделяем эту боль, это горе", – сказала Захарова

Она добавила, что в МИД приходит реакция зарубежных коллег со словами сочувствия и поддержки.

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Москвичи несут цветы в память о жертвах трагедии.

В среду, 17 октября, в столовой политехнического керчинского колледжа произошел взрыв. На данный момент известно о 17 погибших и около 50 пострадавших.

Также установлена личность молодого человека, который устроил взрыв. Кроме того, он расстрелял людей в керченском колледже. Им оказался студент четвертого курса колледжа – 18-летний Владислав Росляков.

Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа.

В связи с инцидентом в Крыму объявили режим ЧС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи со взрывом открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.

К месту происшествия направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка крымского главка МЧС. Из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону вылетели три вертолета Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Из аэропорта Жуковский должен вылететь самолет Ил-76.

В Крыму будет объявлен трехдневный траур.

Подробнее о том, как разворачивается ситуация вокруг взрыва в колледже в Керчи, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.