Мария Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи

17 октября 2018, 16:55
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования пострадавшим и родным погибших при взрыве и стрельбе в Керчи, передает РИА Новости.
"От руководства МИД РФ от всего коллектива нашего ведомства хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям, сил и мужества –пережить эти страшные минуты. Мы сами разделяем эту боль, это горе", – сказала Захарова
Она добавила, что в МИД приходит реакция зарубежных коллег со словами сочувствия и поддержки.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Москвичи несут цветы в память о жертвах трагедии.
В среду, 17 октября, в столовой политехнического керчинского колледжа произошел взрыв. На данный момент известно о 17 погибших и около 50 пострадавших.
Также установлена личность молодого человека, который устроил взрыв. Кроме того, он расстрелял людей в керченском колледже. Им оказался студент четвертого курса колледжа – 18-летний Владислав Росляков.
Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в библиотеке колледжа.
В связи с инцидентом в Крыму объявили режим ЧС. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.
Данные по жертвам постоянно уточняются. В связи со взрывом открыт телефон горячей линии 8 (3652) 55-09-05.
К месту происшествия направлены спасательные службы города и аэромобильная группировка крымского главка МЧС. Из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону вылетели три вертолета Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Из аэропорта Жуковский должен вылететь самолет Ил-76.
В Крыму будет объявлен трехдневный траур.
Подробнее о том, как разворачивается ситуация вокруг взрыва в колледже в Керчи, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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