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13:44

Три человека пострадали в ДТП у метро "Юго-Западная"

происшествия ДТП

13:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

Движение по проспекту Вернадского в сторону центра восстановлено. Его полностью перекрывали из-за аварии, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Агентство "Москва" уточняет, что в районе дома 86Б на проспекте Вернадского столкнулись машина скорой помощи, автобус и легковушка. По предварительной информации, трое пострадали. На место вылетел вертолет для эвакуации пострадавших, работают оперативные службы.

Ранее в ЦОДД предупредили о затруднениях движения транспорта в районе пересечения внешней стороны МКАД и Киевского шоссе. Причиной стала авария на 44-м километре внешней стороны МКАД. В результате никто не пострадал, обстоятельства уточняются.

Автомобилистов призывали объезжать данный участок. Сейчас движение восстановлено.

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