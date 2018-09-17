Данные о причастности России к крушению MH17 не подтвердились – СК

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Утверждения о причастности России к поражению малайзийского Boeing рейса MH17 не нашли подтверждения, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Хотим заявить, что утверждения о причастности к поражению Boeing самоходной огневой установкой "Бук", принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, своего подтверждения не нашли", – сказала она.

Петренко добавила, что полученная следователями информация направлена в Генеральную прокуратуру РФ для передачи голландской стороне. СК рассчитывает, что данные учтут в расследовании инцидента при формировании окончательных выводов. Петренко добавила, что они могут стать поводом для пересмотра промежуточных выводов уголовного следствия по делу.

"Надеемся, что полученные новые сведения позволят странам, представленным в Совместной следственной группе, установить подлинных виновников произошедшей трагедии", – подытожила представитель СК.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что номер ракеты, сбившей Boeing, установлен. Ее направили в 1986 году в воинскую часть Украинской ССР и более не возвращали на территорию России. Москва призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшего рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.