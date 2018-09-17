В Минобороны рассказали о записи, доказывающей причастность Украины к крушению MH17

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В Минобороны РФ заявили о перехвате аудиозаписи украинских военных, доказывающей причастность Украины к крушению рейса MH-17 над Донецком в 2014 году, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, запись сделана в 2016 году. "Анализ ее содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малазийского "Боинга", – заявил он.

В Минобороны отметили, что голос, записанный на аудиозаписи, принадлежит полковнику ВС Украины Гринчаку. Голос якобы сообщает, что инцидент с MH-17 может повториться.

Конашенков отметил, что Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием. Также он заявил о фальсификации роликов о перемещении ЗРК "Бук" из РФ на территорию Украины, представленных Совместной следственной группой.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин рассказал, что ракету, сбившую лайнер, изготовили в 1986 году в Долгопрудном. Затем ее отправили в воинскую часть на Украину.

Паршин добавил, что ракета входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области УССР. При этом в Россию она больше никогда не возвращалась.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое прекращает Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшегося рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.