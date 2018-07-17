На юго-западе Петербурга загорелось здание "Ленфильма"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На юго-западе Санкт-Петербурга загорелось здание "Ленфильма". Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что кирпичное здание, находящееся по адресу: Красносельский район, улица Тамбасова, дом 5 – вспыхнуло во второй раз с начала года. Сообщение о пожаре поступило в 19:55. Арендаторы рассказали, что в здании находятся строительные материалы.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный, второй ранг сложности. В тушении огня участвуют 14 единиц техники и 61 человек личного состава МЧС.

В прошлый раз пожар в здании "Ленфильма" вспыхнул в ночь на 1 февраля. Тогда огонь охватил 800 квадратных метров.