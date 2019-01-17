Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге

В результате возгорания в типографском комплексе в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС.

Инцидент произошел в помещении ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс". Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Между вторым и третьим этажами обрушились перекрытия. Из здания вывели 30 человек.

К ликвидации возгорания привлечены 105 человек, задействованы 23 единицы техники.