Экс-бухгалтеры подмосковного управления Росимущества задержаны по делу о хищении

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Две экс-сотрудницы территориального управления Росимущества в Московской области задержаны по подозрению в хищении более 150 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В противоправной деятельности злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, которые неверно указывают реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета", – рассказала представитель ведомства.

Бывшие бухгалтеры не возвращали деньги плательщикам, а направляли в Управление Федерального казначейства по Московской области фиктивные документы с ложными сведениями о платежах. В итоге деньги поступали в раздел "Прочие неналоговые доходы федерального бюджета", а затем перечислены на счета подконтрольных им фирм по платежным поручениям. В итоге средства были похищены.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Одна из подозреваемых находится под стражей, другая – под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что замруководитель Росимущества Елена Паткина в рамках дела о хищении 150 миллионов рублей арестована до 10 февраля 2018 года.

Некоторые СМИ сообщали, что Наталья Нугаева – одна из подозреваемых – помещена под домашний арест за сотрудничество со следствием. Вторая – Марина Чичерина арестована.