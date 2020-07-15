Экс-бойца Bellator убили после вечеринки в честь его дня рождения

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Британский боец смешанного стиля Жаро Шеперд был убит после празднования своего 30-летнего юбилея. Об этом сообщает RT.

По данным СМИ, трагедия произошла 12 июля в районе Кенсингтона. Тело спортсмена с ножевыми ранениями нашли около 22:00 по местному времени.

Ранее тем же днем Шеперд праздновал день рождения с семьей и друзьями во дворе своего дома. На вечеринке также были мать бойца и его малолетние дети.

На данный момент делом занимается полиция. Пока устанавливаются детали трагедии, задержаний произведено не было.

Жаро Шеперд выступал в промоушене Bellator. На его счету шесть побед и два поражения.