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16:19

Поезда задерживаются из-за неполадки на ОЖД

происшествия транспорт

16:19

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Два поезда дальнего следования и десять пригородных поездов задерживаются из-за технической неисправности на Октябрьской железной дороге (ОЖД). Об этом сообщает пресс-служба ОЖД в пятницу, 15 марта.

Неполадки были выявлены в 13:35 на участке Москва Товарная – Химки. В результате это привело к задержке поездов № 766 "Сапсан" и № 748 "Невский экспресс". Кроме того, инцидент отразился на движении десяти пригородных поездов. Время задержки составляет один час.

"На данный момент специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов", – говорится в сообщении.

Пресс-служба ОЖД также принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее стало известно о закрытии станции Москва Товарная Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Причина закрытия станции – проведение работ по ее модернизации. Ожидается, что станцию введут в эксплуатацию до 1 декабря.

происшествия транспорт

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