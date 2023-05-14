Пожар в покрасочном цехе в Тольятти ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей "Феррони" был ликвидирован спустя сутки. Он охватил площадь в 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

"В 20:33 по местному времени (19:33 по мск) пожар в Тольятти ликвидирован", – отметили в пресс-службе.

До этого МЧС РФ сообщали о ликвидации открытого горения.

Информация о возгорании в покрасочном цехе появилась 13 мая, огонь охватил 6 тысяч квадратных метров, позже площадь выросла до 20 тысяч квадратных метров.

К тушению огня были привлечены 314 человек, 69 единиц техники и два пожарных поезда.

Мэр города Николай Ренц отмечал, что восстановить предприятие после случившегося будет крайне сложно. Он добавил, что весь персонал предприятия был эвакуирован и никто не пострадал.



Названа предварительная причина пожара на фабрике "Феррони" в Тольятти