Полицейский вертолет рухнул в Рио-де-Жанейро

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В Рио-де-Жанейро вертолет военной полиции упал в бухту Гуанабара. Все четыре человека, находившиеся на борту, спасены, сообщает новостной портал G1.

Вертолет патрулировал автомагистраль "Красная линия", которая связывает мегаполис с северо-западным пригородом Сан-Жуан-ди-Мерити.

Почему воздушное судно было вынуждено совершить посадку на воду пока не ясно.

Ранее недалеко от Тегерана при посадке разбился грузовой самолет Boeing 707. На его борту находились 16 человек, спастись удалось только одному.