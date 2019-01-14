СК начал проверку после гибели рабочего в центре Москвы

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Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего во время проведения высотных работ в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем 14 января. Двое рабочих выпали из строительной люльки во время работ на Пречистенке. В результате один из них погиб на месте, второго госпитализировали.

Для установления причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Известно, что строительная люлька была закреплена на высоте.