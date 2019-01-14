На стройке в центре Москвы произошло ЧП

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двое рабочих выпали из строительной люльки в центре столицы. Один из них погиб, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Пречистенка. Строительная люлька была закреплена на высоте. На месте происшествия работают экстренные службы.